Оборона города войдет в учебники: какая ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты более полугода не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В городе очень сложная обстановка. Враг пытается оцепить город, но ВСУ дают отпор и успешно продолжают оборону.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, трудная и динамичная работа украинских военных сохраняет Бахмут.

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Россияне пытаются окружить Бахмут

Крамаров отметил, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Россия постоянно атакует город и использует большое количество артиллерии, авиации и живой силы. Таким образом оккупанты хотят окружить город.

Как утверждает военный эксперт, через неделю россияне продвигаются примерно на километр. Но ВСУ попадают во вражеские позиции и выталкивают захватчиков туда, откуда они начинали неделю назад.

"Это очень трудная и динамичная работа как нашего командования, так и вооруженных сил, которые сейчас там сконцентрированы. Очень большую мобильность демонстрируют наши ВСУ. Поэтому мы сохраняем город Бахмут", – убежден он.

Андрей Крамаров подчеркнул, что Украина продолжит оборону города и не отдаст его россиянам.

Я думаю, что после этой войны оборона Бахмута войдет во все исторические учебники,

– добавил военный эксперт.

Крамаров о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

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