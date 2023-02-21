Оборона города войдет в учебники: какая ситуация в Бахмуте
Российские оккупанты более полугода не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. В городе очень сложная обстановка. Враг пытается оцепить город, но ВСУ дают отпор и успешно продолжают оборону.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, трудная и динамичная работа украинских военных сохраняет Бахмут.
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Россияне пытаются окружить Бахмут
Крамаров отметил, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Россия постоянно атакует город и использует большое количество артиллерии, авиации и живой силы. Таким образом оккупанты хотят окружить город.
Как утверждает военный эксперт, через неделю россияне продвигаются примерно на километр. Но ВСУ попадают во вражеские позиции и выталкивают захватчиков туда, откуда они начинали неделю назад.
"Это очень трудная и динамичная работа как нашего командования, так и вооруженных сил, которые сейчас там сконцентрированы. Очень большую мобильность демонстрируют наши ВСУ. Поэтому мы сохраняем город Бахмут", – убежден он.
Андрей Крамаров подчеркнул, что Украина продолжит оборону города и не отдаст его россиянам.
Я думаю, что после этой войны оборона Бахмута войдет во все исторические учебники,
– добавил военный эксперт.
Крамаров о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Какая ситуация на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка Луганской области и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.
- Самой тяжелой остается ситуация на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки. Там захватчики пытаются наступать наиболее интенсивно, однако Вооруженным Силам удается эффективно отражать атаки.
- Общие боевые потери России на 363 день полномасштабного вторжения составляют 144 440 военных. Также только за минувшие сутки в металлолом удалось превратить 10 танков, 9 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 5 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 автомобиль, а также 1 единицу спецтехники.