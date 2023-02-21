Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, важка та динамічна робота українських військових зберігає Бахмут.
До теми Постійний піхотний штурм і артилерійські обстріли: військовий ЗСУ про ситуацію в Бахмуті
Росіяни намагаються оточити Бахмут
Крамаров зазначив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна. Росія постійно атакує місто та використовує для цього велику кількість артилерії, авіації та живої сили. У такий спосіб окупанти хочуть оточити місто.
Як стверджує військовий експерт, за тиждень росіяни просуваються приблизно на кілометр. Але ЗСУ влучають у ворожі позиції та виштовхують загарбників туди, звідки вони починали тиждень тому.
"Це дуже важка та динамічна робота як нашого командування, так і збройних сил, які зараз там сконцентровані. Дуже велику мобільність демонструють наші ЗСУ. Тому ми зберігаємо місто Бахмут", – переконаний він.
Андрій Крамаров наголосив, що Україна продовжить оборону міста та не віддасть його росіянам.
Я думаю, що після цієї війни оборона Бахмута ввійде у всі історичні підручники,
– додав військовий експерт.
Крамаров про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Яка ситуація на фронті: останні новини
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка на Луганщині та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.
- Найважчою залишається ситуація на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки. Саме там загарбники намагаються наступати найінтенсивніше, проте Збройним Силам вдається ефективно відбивати атаки.
- Загальні бойові втрати Росії станом на 363 день повномасштабного вторгнення складають 144 440 військових. Також лише за минулу добу на брухт вдалося перетворити 10 танків, 9 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 автомобіль, а також 1 одиницю спецтехніки.