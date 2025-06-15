"Города уже нет": в 24 ОМБр рассказали, каковы бои вблизи Часова Яра

Ситуация на Донецком направлении остается напряженной, хотя украинские военные и дают мощный отпор врагу. Оборона Часового Яра продолжается уже долго. Это заставляет россиян часто менять тактику, чтобы иметь возможность продолжать наступление.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк, отметив, что россияне пробуют штурмовать Часов Яр уже год. Они применяют бронетехнику, малые пехотные группы, пробуют экспериментировать, штурмуя на мотоциклах.

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Ситуация в Часовом Яре

Олег Петрасюк отметил, что из-за того, что оккупанты не могут взять штурмом украинские позиции, они просто уничтожают город.

Города уже нет. Там нет уцелевших зданий, только одиночные развалины среди кучи кирпичей,

– сказал он.

Часов Яр является важным логистическим хабом для продвижения врага. Поэтому оборона города играет важнейшую роль. Штурмовые действия там происходят каждый день.

У нас не было ни одного дня, чтобы противник не пытался улучшить свое тактическое положение за весь период. Поэтому, я думаю, что для них Часов Яр – это очень желанная цель,

– подчеркнул пресс-офицер.

Он отметил, что его бригада сталкивается с достаточно сильным противником в районе Часового Яра. Говорится о 98 воздушно-десантной дивизии России. Военные там имеют довольно хорошую подготовку и экипировку.

Какова ситуация вблизи Часова Яра: карта

Несмотря на это, у противника очень большие потери и это влияет на способ ведения боевых действий. Россияне уменьшили время на подготовку личного состава.

К сожалению, оккупанты имеют значительные ресурсы, используя на поле боя все возможные средства поражения. Говорится и о дронах, которых на фронте сейчас очень много.

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