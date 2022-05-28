Украина уже 94 дня героически противостоит российским оккупантам. Большинство планов врага пошли кувырком, но он не собирается отступать и отказываться от своих намерений.
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Российские кафиры продолжают активные наступательные действия на Востоке. Враг сосредоточился на нескольких направлениях и хочет во что бы то ни стало добиться успеха.
Украина уже 94 дня героически противостоит российским оккупантам. Большинство планов врага пошли кувырком, но он не собирается отступать и отказываться от своих намерений.
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