Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. К тому же такое оружие станет более мощной версией Storm Shadow или Taurus.

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Какое высокоточное оружие планируют разрабатывать Германия с Великобританией

Великобритания и Германия заключили оборонное соглашение, которое предусматривает совместную разработку нового оружия "глубокого поражения" и беспилотников. Это оружие будет еще мощнее и точнее Storm Shadow и Taurus, сообщает Business Insider.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал соглашение важным шагом в укреплении европейской безопасности. Кроме того, стороны начнут работу над модернизацией немецких вертолетов Sea King и позволят самолетам P-8 Poseidon ВМС Германии использовать британские базы для патрулирования Северной Атлантики.

К слову, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus, но заявила, что для этого нужно единство в коалиции.

В коалиции же нет единства по поставкам ракет Taurus, поэтому это тормозит принятие решения.

Вечером 23 октября россияне сообщили о "массированной атаке" дронами по Крыму. Также взрывы в Крыму слышали 17 октября. Тогда оккупанты жаловались о угрозе для их Крымского моста, а также "возможных пусках ракет Storm Shadow".