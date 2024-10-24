Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider. До того ж така зброя стане потужнішою версією Storm Shadow або Taurus.

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Яку високоточну зброю планують розробляти Німеччина з Великою Британією

Велика Британія та Німеччина уклали оборонну угоду, яка передбачає спільну розробку нової зброї "глибокого ураження" та безпілотників. Ця зброя буде ще потужнішою та точнішою за Storm Shadow і Taurus, повідомляє Business Insider.

Міністр оборони Британії Джон Хілі назвав угоду важливим кроком у зміцненні європейської безпеки. Крім того, сторони почнуть роботу над модернізацією німецьких гелікоптерів Sea King та дозволять літакам P-8 Poseidon ВМС Німеччини використовувати британські бази для патрулювання Північної Атлантики.

До слова, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок підтримала передачу Україні ракет Taurus, але заявила, що для цього потрібна єдність у коаліції.

У коаліції ж немає єдності щодо постачання ракет Taurus, тому це гальмує ухвалення рішення.

Увечері 23 жовтня росіяни повідомили про "масовану атаку" дронами по Криму. Також вибухи у Криму чули 17 жовтня. Тоді окупанти бідкалися про загрозу для їхнього Кримського мосту, а також "можливі пуски ракет Storm Shadow".