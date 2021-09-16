Поэтому обороноспособность нашей армии усиливается. Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.
Читайте также Путин превращает Беларусь на военный полигон против Украины
Бардина: неизвестно, как Путин захочет использовать Беларусь
"Оборонительные мероприятия и контроль за рубежом сейчас усиливаются. Что может делать Украина? Наращивать свою оборонительную способность, усиливать армию", – подчеркнула она.
По ее мнению, Украина сейчас правильно выстраивает дипломатическую коммуникацию насчет Беларуси. Наличие общей границы означает, что отношения с этим государством должны быть. Ведь это вопрос нашей безопасности.
Неизвестно, на что посягнет Путин, как захочет использовать Беларусь и в части белорусско-украинской границы,
– подчеркнула нардеп.
По ее словам, то, что Украина не рискует становиться частью каких-то игр Путина – это правильно. К тому же огромное наше достижение это обороноспособность, которая становится все лучше.
"То, что президент Беларуси не говорит России "нет" – это будущее его страны и граждан. Мы выстраиваем для себя политику независимой страны, но добрососедскую с европейскими партнерами", – отметила Бардина.
Создание Союзного государства между Россией и Беларусью: главное
- Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Личные переговоры продолжались более 3 часов.
- В результате политики окончательно договорились о создании Союзного государства.
- Это означает, что будет утвержден совместный белорусско-российский парламент и оборонное пространство.
- До 1 декабря 2023 года страны должны подписать договор об объединении рынка газа России и Беларуси. Соглашение предусматривает и снятие всех ограничений на авиапространство, которые наложили из-за пандемии коронавируса.