Тому обороноздатність нашої армії посилюється. Про це в програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.
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Бардіна: Невідомо, як Путін схоче використовувати Білорусь
"Оборонні заходи і контроль за кордоном зараз посилюються. Що може робити Україна? Нарощувати свою оборонну спроможність, посилювати армію", – підкреслила вона.
На її думку, Україна наразі правильно вибудовує дипломатичну комунікацію щодо Білорусі. Наявність спільного кордону означає, що відносини з цієї державою мають бути. Адже це питання нашої безпеки.
Невідомо, на що зазіхне Путін, як схоче використовувати Білорусь і в частині білорусько-українського кордону,
– підкреслила нардепка.
За її словами, те, що Україна не ризикує ставати частиною якихось ігор Путіна – це правильно. До того ж величезним нашим досягненням є обороноздатність, яка стає все кращою.
"Те, що президент Білорусі не говорить Росії "ні" – це майбутнє його країни та громадян. Ми вибудовуємо для себе політику незалежної країни, але добросусідньої з європейськими партнерами", – зазначила Бардіна.
Створення Союзної держави між Росією та Білоруссю: головне
- Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися у Москві 9 вересня. Особисті перемовини тривали понад 3 години.
- У результаті політики остаточно домовились про створення Союзної держави.
- Це означає, що буде затверджено спільний білорусько-російський парламент й оборонний простір.
- До 1 грудня 2023 року країни мають підписати договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі. Угода передбачає і зняття всіх обмеження на авіапростір, які наклали через пандемію коронавірусу.