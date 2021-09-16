Тому обороноздатність нашої армії посилюється. Про це в програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

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Бардіна: Невідомо, як Путін схоче використовувати Білорусь

"Оборонні заходи і контроль за кордоном зараз посилюються. Що може робити Україна? Нарощувати свою оборонну спроможність, посилювати армію", – підкреслила вона.

На її думку, Україна наразі правильно вибудовує дипломатичну комунікацію щодо Білорусі. Наявність спільного кордону означає, що відносини з цієї державою мають бути. Адже це питання нашої безпеки.

Невідомо, на що зазіхне Путін, як схоче використовувати Білорусь і в частині білорусько-українського кордону,

– підкреслила нардепка.

За її словами, те, що Україна не ризикує ставати частиною якихось ігор Путіна – це правильно. До того ж величезним нашим досягненням є обороноздатність, яка стає все кращою.

"Те, що президент Білорусі не говорить Росії "ні" – це майбутнє його країни та громадян. Ми вибудовуємо для себе політику незалежної країни, але добросусідньої з європейськими партнерами", – зазначила Бардіна.

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