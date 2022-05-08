Оборона Ирпеня: мэр города рассказал о решающем контрнаступлении

Город Ирпень в Киевской области стал еще одним, где россияне совершали свои ужасные зверства против мирных украинцев. В марте он был оккупирован, а затем ВСУ прогнали российских захватчиков.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин в интервью 24 каналу вспомнил события тех дней. По его словам, последние три дня для наших защитников был ад.

На тему Через этот мост перешли почти 40 тысяч человек, – мэр Ирпеня об эвакуации из города

Даже сравнили с Донецким аэропортом. Но все "собрались в кулак" и сказали, "или сегодня мы их здесь разобьем и пойдем в бой или мы потеряем город,

– говорит мэр.

По его словам, россияне еще шли в наступление к концу аж с 3 направлений. С двух из них мощно сдерживала украинская армия. С третьего зашли танками, бронетехникой и большим количеством живой силы.

Большие потери и контрнаступление

Александр Маркушин признал, что большие потери были среди наших воинов и врагов. Но те остановились из-за уничтоженной техники. Ждали подкрепления, которое в конце концов отрезала наша артиллерия.

Ирпень / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Контрнаступление было очень авантюрной идеей, потому что силы были неравные и они от нас не ожидали этого. Но мы решились и по всем трем направлениям их полностью разгромили. Они просто убегали, оставляя технику. Это было очень правильное решение руководства Вооруженных Сил Украины,

– сказал он.

Обратите внимание! Ирпень освободили 28 марта. 1 апреля стало известно об освобождении от оккупантов Бучи и Гостомеля. К вечеру того же дня ВСУ возобновили контроль над Демидовом, Дымером, Иванковом, пострадавшим от оккупантов с первых дней войны.

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Город понемногу приходит в себя после оккупации и тех зверств, которые пришлось пережить от российских оккупантов за это время. В частности, 7 мая, запустили железнодорожную переправу через реку Ирпень. Теперь местные жители могут беспрепятственно доехать в Киев. Присутствующий на запуске глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что инфраструктуру деоккупированной Киевской области восстанавливают.

В городе все еще находят опасные находки, например, нацгвардейцы недавно обнаружили в Ирпене растяжки. Они лежали в парке возле больницы. Их было целых 3 штуки. В целом активная работа по разминированию деоккупированной Киевщины продолжается.

Рассказывала о преступлениях российских оккупантов в Ирпене против мирных людей генпрокурор Ирина Венедиктова. Ведь их расследование продолжается. Цинизма и безжалостности россиян не было предела и нет объяснения или оправдания. Служба безопасности Украины уже установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших ужасные преступления в Киевской области. Относительно причастности к преступлениям ведется проверка 2,5 тысячи российских военных, которые базировались в Киевской области.

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