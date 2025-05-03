Увидел автомат и получил пулю, – боец "Азова" о ранении и эвакуации из Мариуполя

Боец 12-й бригады спецназначения "Азова" Богдан Цымбал с позывным Вог был ранен в боях за Мариуполь. Во время авиапрорывов его эвакуировали вертолетом.

Свою историю защитник рассказал в интервью 24 Каналу. В армии он служит с 18 лет.

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Как Вог получил ранения

Сначала Богдан был командиром расчета артиллерии, однако когда пушка вышла из строя, начал помогать управлять взводом. На заводе "Октябрьском" россияне били по украинцам из танков и артиллерии.

Полдня пробыли там, потом пошли помогать ребятам на Кирова – и тут нам говорят, что на нашу позицию зашли россияне,

– вспоминает Вог.

Пулю в кисть он получил, когда пытался залезть в здание через окно. Впоследствии защитники разделились на 2 пары – зачистили завод, поставили растяжки, собрали трофеи и настроили оборону.

По словам Богдана, противник имел преимущество, заняв 5-этажки рядом. Когда россияне снова прорывались на завод, военный прикрывал собрата Юзика, получив второе ранение в плечо.

Эвакуация на "Азовсталь"

Враг накрыл ребят автоматными очередями, как только те вышли с завода.

Я вырубился. Когда очнулся – ног не чувствую, возле меня никого нет. Уже прошло несколько часов, я увидел нашего парня, помахал ему, он заметил. И так меня эвакуировали,

– рассказывает Богдан о вечере 22 марта.

Он пробыл на "Азовстали" 3 дня, ночью 25 марта Вога разбудили. Подумав, что это прорыв врага, парень просил выдать ему гранаты.

Богдан отказывался лететь, но после укола медсестры – "все как в тумане". Его загрузили в вертолет последним, одев носки и обувь, положив на грудь телефон, документы и шевроны.

Было приятно знать, что хотя бы раненых пытаются спасти. Потому что нас было много, и неприятно смотреть, как твои друзья просто умирают,

– говорит защитник.

Пилоты просили раненых не рассказывать, откуда те прибыли, чтобы не "подставить" следующие эвакуации. Сначала Вог попал на лечение в Днепр, а затем – в Винницу.