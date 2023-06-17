Переполнены палаты и бойцы с тяжелыми травмами: как выглядели госпитали на "Азовстали"

В течение 86 дней украинские защитники мужественно защищали Мариуполь и давали отпор российским захватчикам. Почти все время воины полка "Азов" были в полном окружении, поэтому единственным местом защиты стали бомбоубежища завода "Азовсталь".

На заводе были не только военные, но и гражданские. В одном из помещений устроили госпиталь для раненых. Один из защитников Мариуполя Руслан "Давид" Сербов показал, как выглядели палаты для раненых, сообщает 24 Канал.

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Переполнены палаты с тяжелыми ранеными

"Давид" опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть госпитали, которые обустроили азовцы для раненых собратьев на территории завода. Кровати для защитников стоят настолько близко друг к другу, что кажется между ними не пройти.

Палаты с ранеными, среди которых много тяжелых случаев переполнены. "Давид" подчеркнул, что многие бойцы, как защищали Мариуполь и "Азовсталь", сейчас находятся в российском плену, где переносят тяжелые пытки.

Почувствовав на себе всю тяжесть оков, голода и многого, иногда казалось, что лучше бы я погиб где-нибудь в Мариуполе. Все то, с чем сталкиваются бойцы, непонятно и удивительно для рядовых граждан. Это две разные планеты, две разных Вселенной,

– подчеркнул защитник.



Раненые защитники "Азовстали" / фото Руслан "Давид" Сербов



Переполненные госпитали на заводе / фото Руслан "Давид" Сербов



Тяжелораненые не сдавались до последнего / фото Руслан "Давид" Сербов

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