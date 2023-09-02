Город обстреливают 20 – 40 раз в день, сбрасывают по несколько авиабомб, а реактивные системы залпового огня не перестают работать. Об этом 24 Каналу рассказала волонтер, основательница БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статна, добавив, что с каждым днем ситуация усложняется.
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Россияне "выжигают" город
Ранее в Угледар вело две дороги. Сегодня их настолько обстреливают, что волонтеры ездят по полевым путям.
Яна Статна рассказала, что город имеет интересное расположение: сначала надо ехать по полям и извилистым дорогам, а потом появляются очертания города, многоэтажки и зеленые насаждения.
Сегодня ты едешь по этим же дорогам, но видишь очертания уже другого города: сгоревшего, черного, покрытого облаком дыма,
– сказала волонтер.
В Угледаре уже нет ни одного уцелевшего здания, окна в домах, если не выбиты, то поломаны или унесены. Целые подъезды просто сложились к фундаменту, а междомовая территория настолько захламлена, что там невозможно пройти.
В городе нет коммунальщиков, никто не убирает, но это и опасно делать, потому что россияне реагируют на места скопления людей.
– подчеркнула Яна Статна.
Основательница БФ "Ангелы Донбасса" рассказала об уничтожении Угледара: смотрите видео
Угледар превратили в груды камней
Для того чтобы помочь людям волонтеры сначала прячут свои автомобили, а затем пешком ходят в дома, где они находятся. Передвигаться по городу очень опасно.
Мы бегали, но даже это сложно, потому что ты слышишь, как над тобой постоянно что-то пролетает, надо всегда прятаться,
– сказала волонтер.
На улицах можно увидеть ковер или елку, которые ударной волной выбросило из домов людей, а через выбитые окна просматриваются домашние библиотеки и книги на полках.
Заезжая в Угледар, мне каждый раз больно, словно впервые, потому что россияне с какой-то бешеной ненавистью выжигают город. Они превратили его в безмолвные руины, в груды камней, которые еще неделю или месяц назад были чьим-то домом,
– подчеркнула Яна Статна.
До полномасштабной войны в Угледаре организовывали разные культурные, художественные инициативы, даже проводили акции против "русского мира" и русских церквей. К слову, в центре города стояла одна из них.
"Сегодня церковь уничтожена и всякий раз когда мы приезжаем, я вижу, как россияне ее добивают и добивают. У них нет ничего святого", – добавила Яна Статна.
Угледар сегодня: как уничтожали город
- Угледар – один из многих городов Донбасса, какой россияне методически уничтожают. Они выжигают улицы, разрушают жилые постройки. Света и газа в Угледаре давно нет.
- Воду и продукты гражданским привозят волонтеры и капелланы. Из 15 тысяч горожан здесь осталось не больше сотни человек.
- Россияне уже несколько раз пробовали штурмовать Угледар. Во время боев украинские военные почти полностью ликвидировали батальон "Алга" из Казани.