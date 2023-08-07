Об этом 24 Каналу рассказал спикер 128 отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов. В своем репортаже он показал жизнь теробороновцев "на нуле" и обустройство их блиндажей.

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Что известно о блиндажах бойцов ТРО

Репортаж Курбатова снят в укрытии одного из медиков бригады. Вместе с ним живут трое бойцов, спящих на двухъярусных кроватях.

Находясь долгое время на позициях, военные использовали эту возможность для того, чтобы построить свои блиндажи как можно лучше. Благодаря этому в укрытии медика Артема есть турник, шкафы из ящиков для патронов и даже морозильная камера, где хранят еду.

"Мы облагораживаем свои позиции, чтобы здесь было ну совсем по-домашнему", – шутит военный.

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Что осталось за кадром репортажа

По словам Курбатова, на видео показаны нулевые позиции бригады, которые она удерживает с августа 2022 года. Также это подразделение было среди тех, кто отражал российский штурм Угледара этой зимой.

"Эти военные в буквальном смысле "живут на нуле". Они находятся на этих позициях 6 дней в неделю, и выезжают только для того, чтобы постирать вещи и посетить баню", – пояснил представитель бригады.

Жизнь вынуждает наших военных создавать для себя комфортные условия. Однако здесь так же опасно, как и на любом другом участке фронта. Именно поэтому военные и вырыли такие глубокие окопы, что увидеть горизонт из них можно только в специально оборудованных для этого местах.

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"Было такое, что военные вырыли новый блиндаж и начали переносить у него свои вещи. В этот момент в старый блиндаж прилетел танковый снаряд и разрушил его полностью. Однако военные чудом выжили, ведь находились в тот момент в новом", – вспоминает Курбатов.

Танковые обстрелы встречаются на этом участке регулярно. Поэтому военные вынуждены заезжать на свои позиции только ночью, ведь любое движение днем может сделать наших защитников объектом охоты.

"Фактически, позиции 128-й бригады – это крепость, зарытая в землю. Она хорошо передает жажду жизни наших военных. Несмотря на страшные обстоятельства, жажда создания человеческой среды вокруг себя побеждает", – поделился своим восторгом военный.

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