Про це 24 Каналу розповів речник 128 окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов. У своєму репортажі він показав життя тероборонівців "на нулі" та облаштування їхніх бліндажів.

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Що відомо про бліндажі бійців ТРО

Репортаж Курбатова знятий в укритті одного з медиків бригади. Разом із ним живуть троє бійців, які сплять на двоярусних ліжках.

Перебуваючи тривалий час на позиціях, військові використали цю нагоду для того, щоб розбудувати свої бліндажі якнайкраще. Завдяки цьому в укритті медика Артема є турнік, шафи з ящиків для набоїв і навіть морозильна камера, де зберігають їжу.

"Ми облагороджуємо свої позиції, щоб тут було ну зовсім по-домашньому", – жартує військовий.

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Що лишилось за кадром репортажу

За словами Курбатова, ми бачимо на відео "нульові" позиції бригади, які вона утримує з серпня 2022 року. Також цей підрозділ був серед тих, хто відбивав російський штурм Вугледару цієї зими.

"Ці військові в буквальному сенсі "живуть на нулі". Вони перебувають на цих позиціях 6 днів на тиждень, і виїжджають лише для того, щоб випрати речі та відвідати лазню", – пояснив речник бригади.

Життя змушує наших військових створювати для себе комфортні умови. Однак тут так само небезпечно, як і на будь-якій іншій ділянці фронту. Саме тому військові й викопали настільки глибокі окопи, що побачити горизонт у них можна лише в спеціально обладнаних для цього місцях.

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"Було таке, що військові викопали новий бліндаж і розпочали переносити в нього свої речі. В цей момент у старий бліндаж прилетів танковий снаряд і зруйнував його дощенту. Однак військові дивом вижили, адже знаходились у новому укритті", – пригадує Курбатов.

Танкові обстріли трапляються на цій ділянці регулярно. Через це військові змушені заїжджати на свої позиції лише вночі, адже будь-який рух вдень може зробити наших захисників об'єктом полювання.

"Фактично, позиції 128-ї бригади – це фортеця, закопана в землю. Вона добре передає жагу до життя наших військових. Попри страшні обставини, жага до створення людського середовища навколо себе перемагає", – поділився своїм захватом військовий.

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