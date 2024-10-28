Запорожье укрепляется: в ОГА рассказали, как строят три линии обороны области

Запорожскую область укрепляют на случай российского наступления. Вторая линия обороны почти завершена, готовность составляет 99,9 процентов.

Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона в понедельник, 28 октября.

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Три линии обороны Запорожья

Федоров отметил, что вторая линия обороны уже почти закончена, третья будет завершена в ближайшие недели.

Первое задание то, которое было предоставлено, военными было выполнено в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и оборону городов Запорожской области,

– заявил Федоров.

Он подчеркнул, что все работы будут завершены в указанный Генштабом ВСУ срок и будут отвечать требованиям военных.

Федоров отказался назвать точное количество опорных рубежей, которые сооружаются и усиливаются, но подчеркнул, что фортификационные объекты постоянно совершенствуются. Например, для защиты от вражеских FPV-дронов предусмотрена установка антидронових сеток.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отмечал, что враг сейчас активно действует на Времовском выступлении. В ближайшее время россияне, по его мнению, будут пытаться двигаться в сторону Большой Новоселки, возможно, Шахтёрска.