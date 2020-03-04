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      Оборонная промышленность: эксперты оценили появление должности нового вице-премьера

      - Читати новину українською

      В Украине происходит обновление правительства. Ожидается, что в Кабмине появится новая должность – вице-премьер, который будет координировать оборонную промышленность. Аналитики дают положительную оценку такому решению.

      Эксперты отмечают, что оборонный комплекс занимает большую долю в украинской промышленности, поэтому производство и продажа этой продукции может стать львиной долей поступлений в бюджет.

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      Украине нужен человек, который будет координировать и контролировать деятельность всего военно-промышленного комплекса Украины, это правильное решение,
       – сказал в комментарии для сайта 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

      В свою очередь, военный эксперт и главный редактор Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов тоже положительно оценивает это решение.

      В Украине отсутствует орган, который бы занимался оборонной промышленностью. При отсутствии координации в этом секторе, возникали проблемы. К примеру, Укроборонпрому, как хозяйствующему субъекту, не сообщали о содержании государственных заказов,
       – сказал в комментарии 24 каналу Юрий Бутусов.


      Юрий Бутусов / фото с его страницы в Facebook

      Кто возглавит новое направление?

      В СМИ появилась информация о том, что новую должность может занять Олег Коростельов – ученый, конструктор по созданию и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны. Он возглавляет Государственное предприятие "Луч". Однако сам Коростельов уже отказался от такой возможности, пишут на Новое время.


      Олег Коростельов (справа) / фото: Space.com.ua

      Пока отсутствует информация о других кандидатах на эту должность.

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      Стоит отметить, что Украина продолжает находиться в состоянии войны, поэтому введение такой должности, при правильном подходе, может положительно повлиять на оборону нашего государства и обеспечит более эффективную борьбу с коррупцией в оборонке.

      Каким может быть новое правительство

      По предварительной информации, не менее 13 министерств получат новых руководителей. Речь идет про:

      • Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;
      • Минэкономики – Роман Жуковский;
      • Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;
      • Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышев или Людмила Бугай;
      • Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;
      • Министерство здравоохранения – Илья Емец;
      • Министерство спорта – Вадим Гутцайт;
      • Минобороны – Андрей Таран;
      • МИД – Дмитрий Кулеба;
      • Министерство соцполитики – Марина Лазебная;
      • Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;
      • Минэнергетики – Иван Плачков.

      Будет назначен также новый министр Кабинета Министров. Эту должность вместо Дмитрия Дубилета может получить Олег Немчинов.

      Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля
      сегодня
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Отставка правительства Гончарука Укроборонпром
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