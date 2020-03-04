Оборонная промышленность: эксперты оценили появление должности нового вице-премьера

В Украине происходит обновление правительства. Ожидается, что в Кабмине появится новая должность – вице-премьер, который будет координировать оборонную промышленность. Аналитики дают положительную оценку такому решению.

Эксперты отмечают, что оборонный комплекс занимает большую долю в украинской промышленности, поэтому производство и продажа этой продукции может стать львиной долей поступлений в бюджет.

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Украине нужен человек, который будет координировать и контролировать деятельность всего военно-промышленного комплекса Украины, это правильное решение,

– сказал в комментарии для сайта 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

В свою очередь, военный эксперт и главный редактор Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов тоже положительно оценивает это решение.

В Украине отсутствует орган, который бы занимался оборонной промышленностью. При отсутствии координации в этом секторе, возникали проблемы. К примеру, Укроборонпрому, как хозяйствующему субъекту, не сообщали о содержании государственных заказов,

– сказал в комментарии 24 каналу Юрий Бутусов.



Юрий Бутусов / фото с его страницы в Facebook

Кто возглавит новое направление?

В СМИ появилась информация о том, что новую должность может занять Олег Коростельов – ученый, конструктор по созданию и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны. Он возглавляет Государственное предприятие "Луч". Однако сам Коростельов уже отказался от такой возможности, пишут на Новое время.



Олег Коростельов (справа) / фото: Space.com.ua

Пока отсутствует информация о других кандидатах на эту должность.

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Стоит отметить, что Украина продолжает находиться в состоянии войны, поэтому введение такой должности, при правильном подходе, может положительно повлиять на оборону нашего государства и обеспечит более эффективную борьбу с коррупцией в оборонке.

Каким может быть новое правительство

По предварительной информации, не менее 13 министерств получат новых руководителей. Речь идет про:

Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;

Минэкономики – Роман Жуковский;

Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;

Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышев или Людмила Бугай;

Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;

Министерство здравоохранения – Илья Емец;

Министерство спорта – Вадим Гутцайт;

Минобороны – Андрей Таран;

МИД – Дмитрий Кулеба;

Министерство соцполитики – Марина Лазебная;

Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;

Минэнергетики – Иван Плачков.

Будет назначен также новый министр Кабинета Министров. Эту должность вместо Дмитрия Дубилета может получить Олег Немчинов.