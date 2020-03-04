Оборонна промисловість: експерти оцінили появу посади нового віцепрем’єра
В Україні відбувається оновлення уряду. Очікується, що в Кабміні з’явиться нова посада – віцепрем’єр, який координуватиме оборонну промисловість. Аналітики дають позитивну оцінку такому рішенню.
Експерти зазначають, що оборонний комплекс займає велику частку в українській промисловості, тож виробництво й продаж цієї продукції може стати левовою часткою надходжень до бюджету.
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Україні потрібна людина, яка буде координувати й контролювати діяльність всього військово-промислового комплексу України, це правильне рішення,
– сказав у коментарі для сайту 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.
Своє чергою, військовий експерт й головний редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, Юрій Бутусов теж позитивно оцінює це рішення.
В Україні відсутній орган влади, який би займався оборонною промисловістю. За відсутності координації у цьому секторі, виникали проблеми. До прикладу, Укроборонпром, як господарюючого суб’єкта, не повідомляли про зміст державних замовлень,
– сказав у коментарі 24 каналу Юрій Бутусов.
Юрій Бутусов / фото з його сторінки у Facebook
Хто очолить новий напрямок?
В ЗМІ з’явилась інформація про те, що нову посаду може обійняти Олег Коростєльов – науковець, конструктор із створення та модернізації зенітних ракетних систем і комплексів протиповітряної оборони. Він очолює Державне підприємство "Луч". Проте сам Коростєьов вже відмовився від такої можливості, пишуть на Новое время.
Олег Коростєльов (праворуч) / фото: Space.com.ua
Наразі відсутня інформація про інших кандидатів на цю посаду.
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Варто зазначити, що Україна продовжує перебувати у стані війни, тому введення такої посади, при правильному підході, може позитивно вплинути на оборону нашої держави й забезпечить більш ефективну боротьбу з корупцією в оборонці.
Яким може бути новий уряд
За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:
- Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;
- Мінекономіки – Роман Жуковський;
- Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;
- Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;
- Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;
- Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;
- Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;
- Міноборони – Андрій Таран;
- МЗС – Дмитро Кулеба;
- Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;
- Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;
- Міненергетики – Іван Плачков.
Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.