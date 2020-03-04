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      Оборонна промисловість: експерти оцінили появу посади нового віцепрем’єра

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      В Україні з'явиться віцепрем’єр з оборонної промисловості / Фото: Укроборонпром

      В Україні відбувається оновлення уряду. Очікується, що в Кабміні з’явиться нова посада – віцепрем’єр, який координуватиме оборонну промисловість. Аналітики дають позитивну оцінку такому рішенню.

      Експерти зазначають, що оборонний комплекс займає велику частку в українській промисловості, тож виробництво й продаж цієї продукції може стати левовою часткою надходжень до бюджету.

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      Україні потрібна людина, яка буде координувати й контролювати діяльність всього військово-промислового комплексу України, це правильне рішення,
      – сказав у коментарі для сайту 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

      Своє чергою, військовий експерт й головний редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, Юрій Бутусов теж позитивно оцінює це рішення.

      В Україні відсутній орган влади, який би займався оборонною промисловістю. За відсутності координації у цьому секторі, виникали проблеми. До прикладу, Укроборонпром, як господарюючого суб’єкта, не повідомляли про зміст державних замовлень,
      – сказав у коментарі 24 каналу Юрій Бутусов.

      Юрій Бутусов / фото з його сторінки у Facebook

      Хто очолить новий напрямок?

      В ЗМІ з’явилась інформація про те, що нову посаду може обійняти Олег Коростєльов – науковець, конструктор із створення та модернізації зенітних ракетних систем і комплексів протиповітряної оборони. Він очолює Державне підприємство "Луч". Проте сам Коростєьов вже відмовився від такої можливості, пишуть на Новое время.

      Олег Коростєльов (праворуч) / фото: Space.com.ua

      Наразі відсутня інформація про інших кандидатів на цю посаду.

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      Варто зазначити, що Україна продовжує перебувати у стані війни, тому введення такої посади, при правильному підході, може позитивно вплинути на оборону нашої держави й забезпечить більш ефективну боротьбу з корупцією в оборонці.

      Яким може бути новий уряд

      За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

      • Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;
      • Мінекономіки – Роман Жуковський;
      • Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;
      • Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;
      • Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;
      • Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;
      • Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;
      • Міноборони – Андрій Таран;
      • МЗС – Дмитро Кулеба;
      • Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;
      • Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;
      • Міненергетики – Іван Плачков.

      Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публікації Статті Новини політики Відставка уряду Гончарука Укроборонпром
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