Оборонна промисловість: експерти оцінили появу посади нового віцепрем’єра

В Україні відбувається оновлення уряду. Очікується, що в Кабміні з’явиться нова посада – віцепрем’єр, який координуватиме оборонну промисловість. Аналітики дають позитивну оцінку такому рішенню.

Експерти зазначають, що оборонний комплекс займає велику частку в українській промисловості, тож виробництво й продаж цієї продукції може стати левовою часткою надходжень до бюджету.

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Україні потрібна людина, яка буде координувати й контролювати діяльність всього військово-промислового комплексу України, це правильне рішення,

– сказав у коментарі для сайту 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

Своє чергою, військовий експерт й головний редактор ЦЕНЗОР.НЕТ, Юрій Бутусов теж позитивно оцінює це рішення.

В Україні відсутній орган влади, який би займався оборонною промисловістю. За відсутності координації у цьому секторі, виникали проблеми. До прикладу, Укроборонпром, як господарюючого суб’єкта, не повідомляли про зміст державних замовлень,

– сказав у коментарі 24 каналу Юрій Бутусов.

Юрій Бутусов / фото з його сторінки у Facebook

Хто очолить новий напрямок?

В ЗМІ з’явилась інформація про те, що нову посаду може обійняти Олег Коростєльов – науковець, конструктор із створення та модернізації зенітних ракетних систем і комплексів протиповітряної оборони. Він очолює Державне підприємство "Луч". Проте сам Коростєьов вже відмовився від такої можливості, пишуть на Новое время.

Олег Коростєльов (праворуч) / фото: Space.com.ua

Наразі відсутня інформація про інших кандидатів на цю посаду.

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Варто зазначити, що Україна продовжує перебувати у стані війни, тому введення такої посади, при правильному підході, може позитивно вплинути на оборону нашої держави й забезпечить більш ефективну боротьбу з корупцією в оборонці.

Яким може бути новий уряд

За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;

Мінекономіки – Роман Жуковський;

Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;

Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;

Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;

Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;

Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;

Міноборони – Андрій Таран;

МЗС – Дмитро Кулеба;

Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;

Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;

Міненергетики – Іван Плачков.

Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.