Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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В ГПСУ опровергли мифы о закупке оружия

Сейчас в обществе огласку получила тема о выделении 23 миллиардов гривен на закупку оружия, которую будет проводить ГПСУ. Особое внимание этой теме уделяют представители антикоррупционного сообщества, народные депутаты, различные слои населения, а также она широко тиражируется в медиа и социальных сетях.

Поэтому в ГПСУ решили объяснить, действительно ли служба имеет право проводить подобные закупки. В пресс-службе органа отметили, что в этом вопросе нет никакой измены, махинаций со средствами или недобросовестных поставщиков.

Так, в ГПСУ опровергли миф, что орган якобы не имеет права проводить оборонные закупки. Заявления вроде "одноразовой аферы, которая угрожает обороноспособности государства", не соответствуют действительности.

Государственная пограничная служба – составляющая Сил обороны Украины. Имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники. Имеет опыт закупок и доверие среди поставщиков вооружения,

– отметили в ГПСУ.

Важно. Подразделения ГПСУ не только несут службу на границе, но и выполняют боевые задачи на передовой.



В ГПСУ опровергли мифы о закупках / Инфографика ГПСУ

Во-вторых, пограничники объяснили, что не проводят закупки по самым высоким ценам. ГПСУ постоянно проводит закупки для своих подразделений, поэтому зарекомендовала себя как надежный контрагент иностранных партнеров и постоянно получает различные предложения о сотрудничестве в поставках вооружения и техники.

Что касается закупок на 23 миллиарда долларов, то в ГПСУ отметили, что нашли боеприпасы по одной из самых низких цен. Закупки также происходят четко в соответствии со всеми требованиями и нормативными документами.



Проводят ли закупки в обход Минобороны / Инфографика ГНСУ

Также в сети распространяется миф, что ГПСУ не имеет опыта с таким объемом финансирования, однако в этом году пограничники уже провели закупки на сумму 5,8 миллиарда гривен и 31,1 миллиарда гривен. Все оборонные товары были проверены и доставлены Силам обороны.



ГПСУ проводят многомиллионные закупки / Инфографика ГПСУ

Пограничники отметили, что оружие закупают не через фирму-"прокладку", а сертифицированную в НАТО компанию, которая имеет многолетний опыт. ГПСУ уже в течение 3 лет сотрудничает с посредником, который зарекомендовал себя как надежный поставщик.

Компания, через которую ГПСУ закупает оружие, не имеет задолженностей по поставкам и не допускает никаких нарушений.



Закупки проводят через проверенную компанию / Инфографика ГПСУ

Фирма-посредник имеет экспортную лицензию. Дело в том, что каждый контракт на передачу вооружения и военной техники предусматривает получение экспортной лицензии, каждая из которых передается в службу экспортного контроля.



Посредник имеет экспортную лицензию / Инфографика ГПСУ

Некоторые также распространяют миф, что ГПСУ якобы не может проводить закупки, ведь даже не использует боеприпасы, которые необходимы ВСУ. Однако сейчас подразделения пограничников обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией различных калибров, РСЗО и другими современными средствами поражения.



Пограничники понимают, какие боеприпасы нужны ВСУ / Инфографика ГПСУ

Что этому предшествовало

29 ноября Кабмин издал распоряжение №1191-р о предоставлении Госпогранслужбе 23 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ. Это вызвало резонанс в обществе.

Сначала директор Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что закупка с предоплатой 100% вызывает подозрения. Он также отметил, что якобы предложенные польским посредником цены выше по определенным номенклатурам, чем те, за которые Украина закупала те же боеприпасы ранее.

Редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов также раскритиковал закупку, назвав это "самой большой одноразовой аферой" этого года. Кроме того, нардеп Ярослав Железняк утверждал, что компания PHULechmar Sp.z.o.o, через которую проводят закупку, ранее не выполнила заказ по поставке боеприпасов. После того компания еще несколько раз предлагала свои услуги по экспорту, однако после уточнения цен в течение 8 месяцев не отвечала на запросы.