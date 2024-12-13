Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення пресслужби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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У ДПСУ спростували міфи про закупівлю зброї

Нині у суспільстві розголосу набула тема щодо виділення 23 мільярдів гривень на закупівлю зброї, яку буде проводити ДПСУ. Особливу увагу цій темі приділяють представники антикорупційної спільноти, народні депутати, різні верстви населення, а також вона широко тиражується в медіа та соціальних мережах.

Тому у ДПСУ вирішили пояснити, чи дійсно мають право проводити подібні закупівлі. У пресслужбі наголосили, що у цьому питанні немає жодної "зради", "махінацій з коштами" чи "недобросовісних постачальників".

Так, у ДПСУ спростували міф, що буцімто не мають права проводити оборонні закупівлі. Заяви на кшталт "одноразової афери, яка загрожує обороноздатності держави" не відповідають дійсності.

Державна прикордонна служба – складова Сил оборони України. Має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки. Має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння,

– наголосили в ДПСУ.

Важливо. Підрозділи ДПСУ не лише несуть службу на кордоні, а й виконують бойові завдання на передовій.



У ДПСУ спростували міфи щодо закупівель / Інфографіка ДПСУ

По-друге, прикордонники пояснили, що не проводять закупівлі за найвищими цінами. ДПСУ постійно проводить закупівлі для своїх підрозділів, тому зарекомендувала себе як надійний контрагент для іноземних партнерів постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки.

Що стосується закупівель на 23 мільярди доларів, то у ДПСУ наголосили, що знайшли боєприпаси за однією з найнижчих цін. Закупівлі також відбуваються чітко відповідно до усіх вимог та нормативних документів.



Чи проводять закупівлі в обхід Міноборони / Інфографіка ДПСУ

Також у мережі шириться міф, що ДПСУ не має досвіду з таким обсягом фінансування, проте цього року прикордонники вже провели закупівлі на суму 5,8 мільярда гривень та 31,1 мільярда гривень. Усі оборонні товари були перевірені та доставлені Силам оборони.



ДПСУ проводять багатомільйонні закупівлі / Інфографіка ДПСУ

Прикордонники наголосили, що зброю закуповують не через фірму-"прокладку", а сертифіковану в НАТО компанію, яка має багаторічний досвід. ДПСУ вже протягом 3 років співпрацює з посередником, який зарекомендував себе як надійний постачальник.

Компанія, через яку ДПСУ закуповує зброю, не має заборгованостей щодо постачання та не допускає жодних порушень.



Закупівлі проводять через перевірену компанію / Інфографіка ДПСУ

Фірма-посередник має експортну ліцензію. Річ у тім, що кожен контракт на передачу озброєння та військової техніки передбачає отримання експортної ліцензії, кожна з яких передається до служби експортного контролю.



Посередник має експортну ліцензію / Інфографіка ДПСУ

Дехто також поширює міф, що ДПСУ буцімто не може проводити закупівлі, адже навіть не використовує боєприпаси, які необхідні ЗСУ. Однак нині підрозділи прикордонників забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, РСЗВ та іншими сучасними засобами ураження.



Прикордонники мають розуміння, які боєприпаси потрібні ЗСУ / Інфографіка ДПСУ

Що цьому передувало

29 листопада Кабмін видав розпорядження №1191-р про надання Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Це викликало резонанс у суспільстві.

Спочатку директор Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що закупівля з передоплатою 100% викликає підозри. Він також зауважив, що буцімто запропоновані польським посередником ціни є вищими за певними номенклатурами, ніж ті, за які Україна закуповувала ті ж боєприпаси раніше.

Редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов також розкритикував закупівлю, назвавши це "найбільшою "одноразовою" аферою цього року. Крім того, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що компанія PHULechmar Sp.z.o.o, через яку проводять закупівлю, раніше не виконала замовлення щодо постачання боєприпасів. Після того компанія ще кілька разів пропонувала свої послуги щодо експорту, однак після уточнення цін протягом 8 місяців не відповідала на запити.