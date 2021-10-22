Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что соответствующее решение принял оборонный комитет утром 22 октября.
К теме Зеленский говорит, что Венецианская комиссия не будет рассматривать закон об олигархах без его подписи
Коллизии в документе будут устранять с помощью голосования
Все-таки решили идти по 131 статье регламента, исправление технико-юридических неточностей,
– написал Железняк.
Отметим, что нардеп Людмила Буймистер утверждала, что единственный способ устранить юридические коллизии в документе – это поставить правки на голосование. С таким же мнением сразу после голосования за закон 23 сентября выступил и Ярослав Железняк.
В документе есть определенные юридические ошибки, ведь сразу три депутатские поправки – 396, 398, 406 – противоречат друг другу.
Что известно о законе об олигархах:
- Инициатива принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.
- Уже в июне 2021 года законопроект направили в парламент как неотложный.
- В июле нардепы проголосовали за документ в первом чтении.
- Из-за законопроекта возник конфликт между тогдашним спикером Дмитрием Разумковым и руководством "Слуги народа".
- Разумков направил документ на рассмотрение Венецианской комиссии.
- Уже 23 сентября нардепы приняли закон – в то время, когда Разумков был на самоизоляции из-за коронавируса.
Тексты публикаций Ярослава Железняка:
Оборонный комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд правок к закону 5599 об олигархах.
Все-таки решили идти по 131 статье регламента, исправления технико-юридических неточностей.