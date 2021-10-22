Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він наголосив, що відповідне рішення ухвалив оборонний комітет вранці 22 жовтня.

До теми Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме закон про олігархів без його підпису

Колізії в документі усуватимуть з допомогою голосування

Все-таки вирішили йти по 131 статті Регламенту, виправлення техніко-юридичних неточностей,

– написав Железняк.

Зазначимо, що нардепка Людмила Буймістер стверджувала, що єдиний спосіб усунути юридичні колізії у документі – це поставити правки на голосування. З також самою думкою одразу після голосування за закон 23 вересня виступив і Ярослав Железняк.

У документі є певні юридичні помилки, адже одразу три депутатські поправки – 396, 398, 406 – які суперечать одна одній.

Цікаво! Раніше у парламенті через підписання закону спалахнула суперечка між спікером Русланом Стефанчуком і його попередником – Дмитром Разумковим. Обидва політики впевнені, що саме вони мають візувати документ.

Що відомо про закон про олігархів:

Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському.

Вже у червні 2021 року законопроєкт направили у парламент, як невідкладний.

У липні нардепи проголосували за документ у першому читанні.

Через законопроєкт виник конфлікт між тодішнім спікером Дмитром Разумковим та керівництвом "Слуги народу".

Разумков направив документ на розгляд Венеційської комісії.

Вже 23 вересня нардепи ухвалили закон – у час, коли Разумков був на самоізоляції через коронавірус.

Тексти публікацій Ярослава Железняка:

Оборонний Комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати ряд правок до закону 5599 про олігархів.

Все-таки вирішили йти по 131 статті Регламенту, виправлення техніко-юридичних неточностей.