По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, военного эксперта Александра Мусиенко это предложение Франции, Германии и Великобритании может быть промежуточным этапом вступления Украины в НАТО. Об этом он рассказал 24 каналу.

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"Это не завершает войну"

Военный эксперт подчеркнул, что Украина поднимала вопрос, что ей нужны гарантии безопасности в той или иной форме и их нужно закрепить, ратифицировав соответствующие обязывающие документы, но так, чтобы это было действенно и работало.

Предложение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, при котором Украина будет получать оружие, когда будут запущены предприятия оборонно-промышленного комплекса Европы, и этот путь будет обеспечиваться, – это предложение мы можем рассмотреть,

– отметил Мусиенко.

Однако он отметил, что если Украина не становится членом НАТО по результатам этой войны, то остается вопрос: значит ли это, что Запад может согласиться на любой ультиматум, который бросает Россия?

"Это не завершает войну", – считает он.

Победа над Россией – это членство Украины в НАТО

По его словам, вопрос в том, что полномасштабное вторжение в Украину началось не только потому, что Владимир Путин ненавидит Украину и грезит неоимперскими идеями.

А еще потому, что Кремль выразил ультиматум Западу относительно не расширения НАТО. Более того, относительно уменьшения военного присутствия в так называемом "восточном блоке" НАТО. И вообще, чтобы там не находились военные США,

– напомнил эксперт.

Он отметил, что победа над Россией в этой войне должна быть через членство Украины в НАТО и через отвержение любых нелепых ультиматумов.

"Чтобы все потенциальные агрессоры понимали, что есть в мире военно-политический альянс, который представляет серьезный вес и с ним нужно считаться", - подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт прокомментировал оборонный пакт западных стран: смотрите видео

По его мнению, можно предположить, что Украине скажут в штаб-квартире НАТО, что нужно еще некоторое время, но к настоящему времени нам готовы предоставить гарантии, которые ратифицирует каждая страна-участник НАТО. И там будут прописаны гарантии безопасности, которые предлагались Украине: оружие, совместное производство оружия, санкции в случае агрессии.

"Тогда эта "формула" может быть принята. Но как промежуточный вариант, а не то, что заменяет непосредственно вступление Украины в НАТО", - резюмировал Александр Мусиенко.

Что известно об оборонном пакте, якобы обсуждаемом Францией, Германией и Великобританией.