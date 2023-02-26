На думку керівника Центру військово-правових досліджень, військового експерта Олександра Мусієнко ця пропозиція Франції, Німеччини та Великої Британії може бути проміжним етапом для вступу України в НАТО. Про це він розповів 24 Каналу.
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"Це не завершує війну"
Військовий експерт наголосив, що Україна порушувала питання, що їй потрібні гарантії безпеки у тій чи іншій формі і їх потрібно закріпити, ратифікувавши відповідні зобов'язуючі документи, але так, щоб це було дієво і працювало.
Пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, при якій Україна буде отримувати зброю, коли будуть запущені підприємства оборонно-промислового комплексу Європи, і цей шлях буде забезпечуватись, – цю пропозицію ми можемо розглянути,
– зазначив Мусієнко.
Проте він зауважив, якщо Україна не стає членом НАТО за результатами цієї війне, то залишається питання: чи означає це, що Захід може погодитись на будь-який ультиматум, який кидає Росія?
"Це не завершує війну", – вважає він.
Перемога над Росією – це членство України в НАТО
За його словами, питання в тому, що повномасштабне вторгнення в Україну почалося не тільки тому, що Владімір Путін ненавидить Україну і марить неоімперськими ідеями.
А ще й тому, що Кремль висловив ультиматум Заходу щодо не розширення НАТО. Більш того, щодо зменшення військової присутності у так званому "східному блоці" НАТО. І взагалі, щоб там не перебували військові США,
– нагадав експерт.
Він відзначив, що перемога над Росією в цій війні має бути через членство України в НАТО і через відкинення будь-яких недолугих ультиматумів.
"Щоби всі потенційні агресори розуміли, що є у світі військово-політичний альянс, який становить серйозну вагу і з ним потрібно рахуватись", – підкреслив Мусієнко.
Військовий експерт прокоментував оборонний пакт західних країн: дивіться відео
На його думку, можна припустити, що Україні скажуть в штаб-квартирі НАТО, що потрібен ще певний час, але на цей час нам готові надати гарантії, які ратифікує кожна країна – учасник НАТО. І там будуть прописані гарантії безпеки, які пропонувалися Україні: зброя, спільне виробництво зброї, санкції у разі агресії тощо.
"То ця "формула" може бути прийнята. Але як проміжний варіант, а не те що заміняє безпосередньо вступ України до НАТО", – резюмував Олександр Мусієнко.
Що відомо про оборонний пакт, який нібито обговорюють Франція, Німеччина та Велика Британія
- За інформацією The Wall Street Journal Франція, Німеччина та Велика Британія розглядають можливість більш тісних зв'язків між Україною та НАТО, щоб обережно спонукати Київ розпочати ймовірні "мирні переговори" з Росією.
- Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виклав план угоди, відповідно до якої Україні нададуть набагато більший доступ до сучасної військової техніки, зброї та боєприпасам для самооборони після закінчення війни.
- Журналісти видання, посилаючись на анонімних представників урядів трьох країн, повідомили, що Париж та Берлін також підтримують ініціативу Ріші Сунака, і всі три країни вважають її способом посилити довіру до України і надати їй стимул до переговорів з країною-агресоркою.
- The Wall Street Journal наголошує, що їхні джерела обережно зазначають: будь-які рішення про те, коли і за яких умов почнуться ймовірні "мирні переговори", цілком залежить від України.