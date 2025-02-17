Оборонцям неба вдалося збити 83 безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ щодо нічної атаки.

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Скільки цілей збили вночі

Вночі ворог атакував за допомогою 147 дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів з Орля, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово, та Приморсько-Ахтарська, що на території Росії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад російських загарбників на нашу державу відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

За даними Повітряних сил, ще 59 безпілотників-імітаторів локаційно втратили, проте без негативних наслідків. Зауважують, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Київська, Полтавська та Запорізька області.