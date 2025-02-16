В результаті бойової роботи вдалося знищити понад 850 повітряних цілей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки ворожих цілей знищено
Протягом тижня – з 10 лютого по 16 лютого нашою протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника:
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету;
- 479 ударних БпЛА типу Shahed;
- 255 розвідувальних БпЛА;
- 110 БпЛА інших типів.
️ За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:
- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 6 – повітряна розвідка.
Пілоти Повітряних Сил ЗСУ завдали десятки авіаударів по позиціях агресора бомбами і ракетами різних типів.
Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що за тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:
- 272 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.
Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:
- 67 чоловік живої сили;
- 4 одиниці спеціальної техніки;