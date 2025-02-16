В результаті бойової роботи вдалося знищити понад 850 повітряних цілей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки ворожих цілей знищено

Протягом тижня – з 10 лютого по 16 лютого нашою протиповітряною обороною збито понад 852 засоби повітряного нападу противника:

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-101;
  • 1 керовану авіаційну ракету;
  • 479 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 255 розвідувальних БпЛА;
  • 110 БпЛА інших типів.

️ За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила 130 літаковильотів:

  • 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
  • 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
  • 6 – повітряна розвідка.

Пілоти Повітряних Сил ЗСУ завдали десятки авіаударів по позиціях агресора бомбами і ракетами різних типів.

Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили,
– ідеться в повідомленні.

Вказується, що за тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено:

  • 272 розвідувальних вильотів БПЛА;
  • 72 уражень FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.

Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано:

  • 67 чоловік живої сили;
  • 4 одиниці спеціальної техніки;