В результате боевой работы удалось уничтожить более 850 воздушных целей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько вражеских целей уничтожено
В течение недели – с 10 февраля по 16 февраля нашей противовоздушной обороной сбито более 852 средств воздушного нападения противника:
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-101;
- 1 управляемую авиационную ракету;
- 479 ударных БПЛА типа Shahed;
- 255 разведывательных БПЛА;
- 110 БПЛА других типов.
За неделю тактическая авиация Воздушных Сил совершила 130 самолетовылетов:
- 88 – истребительное авиационное прикрытие;
- 36 – огневое поражение и авиационная поддержка войск;
- 6 – воздушная разведка.
Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли десятки авиаударов по позициям агрессора бомбами и ракетами различных типов.
Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы,
– говорится в сообщении.
Указывается, что за неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:
- 272 разведывательных вылетов БПЛА;
- 72 поражений FPV-дронами по укрытиям и других целях противника.
Применено 93 сброса и FPV, в результате чего ликвидировано:
- 67 человек живой силы;
- 4 единицы специальной техники;