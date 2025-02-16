Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и сообщение начальника КОВА Николая Калашника.
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Россия атаковала Киевскую область
Известно, что тревога в Киевской области продолжалась более 5 часов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
Николай Калашник сообщил, что есть сбитые вражеские цели. По его словам, пострадавших среди населения нет.
Он добавил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Пожар оперативно ликвидировали. Кроме этого, поврежден один частный дом.
В Броварском районе повреждено 6 частных домов. Указывается, что в них выбиты окна, повреждена кровля и посечен фасад.
По состоянию на 8:33 оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.
Последствия атаки на Киевщину / Фото ГСЧС, Николая Калашника
Напомним, что в ночь на 16 февраля враг совершил массированную атаку на Николаев, в результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры. Подробности об атаке на город, читайте в материале 24 Канала.