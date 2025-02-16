Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько "Шахедов" сбили 16 февраля 2025 года
С 21:00 15 февраля агрессор атаковал Украину 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с таких направлений: Орел, Брянск, Шаталово. Кроме того, россияне запустили из оккупированного Крыма 2 баллистические ракеты по Одесской области.
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий),
– заявили Воздушные силы.
В результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области.
Сколько дронов сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил
Какие последствия атаки "Шахедами" сегодня
- Спасатели ликвидировали последствия российской атаки на Киевскую область. Сообщили, что в Борисполе загорелась кровля складского здания. Пожарные оперативно потушили огонь в 03:40. Пострадавших нет. В Броварском районе взрывная волна повредила 5 частных домов, к счастью, жертв нет.
- Исполняющий обязанности главы ОВА заявил, что в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической инфраструктуры.
- Виталий Ким сообщил, что этой ночью силами и средствами ПВО на Николаевщине уничтожено 9 БПЛА типа Shahed 131/136. Агрессор массированно атаковал Николаев. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены 5 многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере 4 магазина, заведение питания и офисные помещения.
- В результате вражеской атаки получил ранения 64-летний мужчина. Его госпитализировали. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.