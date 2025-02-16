Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили 16 февраля 2025 года

С 21:00 15 февраля агрессор атаковал Украину 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с таких направлений: Орел, Брянск, Шаталово. Кроме того, россияне запустили из оккупированного Крыма 2 баллистические ракеты по Одесской области.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области.

Сколько дронов сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил

Какие последствия атаки "Шахедами" сегодня