Защитникам неба удалось сбить 83 беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ относительно ночной атаки.

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Сколько целей сбили ночью

Ночью враг атаковал с помощью 147 дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из Орля, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска на территории России.

Согласно обнародованной информации, воздушное нападение российских захватчиков на наше государство отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 83-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях,

– говорится в сообщении.

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По данным Воздушных сил, еще 59 беспилотников-имитаторов локационно потеряли, однако без негативных последствий. Отмечают, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области.