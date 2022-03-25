Оборудование Starlink получили 68 медучреждений на Днепропетровщине

Оборудование для связи и спутникового интернета Starlink получили медицинские учреждения на Днепропетровщине.

Соответствующую информацию сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Татьяна Квитницкая.

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Известно, что Starlink будут использовать 68 учреждений здравоохранения области.

Татьяна Квитницкая добавила, что в настоящее время область получает гуманитарную помощь от Германии, Польши, ВОЗ. Это медицинское и операционное оборудование, расходные материалы, лекарства.

"Отрасль здравоохранения области продолжает работать в условиях военного положения, в течение последней недели налаживаются те сферы работы, которые мы были вынуждены свернуть. Сейчас в медучреждениях предоставляется полный объем медицинской помощи как при острых случаях, так и при хронических заболеваниях", – сообщила Квитницкая.

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