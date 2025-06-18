В эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал, на какие 2 вещи ждет Россия на фоне обострения на Ближнем Востоке.

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Каких действий от Ирана ждут в Кремле

Москва и Тегеран в январе 2025 года подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несмотря на то, что документ не предусматривает открытого военного альянса, в нем указано о взаимопомощи, которую сейчас Россия откровенно игнорирует.

Это далеко не первый случай, когда Россия "бросает" союзника. Подобное уже случалось в Нагорном Карабахе, где Кремль фактически проигнорировал поражение подконтрольных ему сил. Изоляционистскую тактику Путин демонстрировал также в отношении Сирии и режима Башара Асада.

Это очередная демонстрация того, что с одной стороны, Россия не имеет такой возможности, а с другой – России выгодно то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, ведь на фоне этих событий мировые цены на нефть несколько выросли,

– сказал Ус.

Безусловно, Россия ожидает две вещи. Первое, что Иран перекроет Ормузский пролив, что приостановит транспортировку нефти в воды Мирового океана. Более жесткая версия – Иран будет атаковать Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, ведь эти страны добывают много нефти, что создаст хаос на мировом нефтяном рынке.

Россия ожидает более существенное обострение, которое приведет к росту мировых цен на нефть, что демотивирует наших партнеров ограничивать российскую нефть в ее экспорте, что будет позволять зарабатывать России деньги,

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

К слову, в мае этого года Россия получила втрое меньше денег от экспорта нефти, чем в мае 2024 года. Это повлекло разговоры в Москве о замораживании пенсионных выплат и даже конфискацию сбережений граждан.