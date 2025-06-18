В етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав, на які 2 речі чекає Росія на тлі загострення на Близькому Сході.

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Москва та Тегеран у січні 2025 року підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Попри те, що документ не передбачає відкритого військового альянсу, у ньому зазначено про взаємодопомогу, яку наразі Росія відверто ігнорує.

Це далеко не перший випадок, коли Росія "кидає" союзника. Подібне вже траплялося у Нагірному Карабасі, де Кремль фактично проігнорував поразку підконтрольних йому сил. Ізоляціоністську тактику Путін демонстрував також щодо Сирії та режиму Башара Асада.

Це чергова демонстрація того, що з одного боку, Росія не має такої можливості, а з іншого – Росії вигідно те, що зараз відбувається на Близькому Сході, адже на тлі цих подій світові ціни на нафту дещо зросли,

– мовив Ус.

Безумовно, Росія очікує дві речі. Перше, що Іран перекриє Ормузьку протоку, що призупинить транспортування нафти до вод Світового океану. Більш жорстка версія – Іран атакуватиме Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, адже ці країни видобувають багато нафти, що створить хаос на світовому нафтовому ринку.

Росія очікує на суттєвіше загострення, яке призведе до зростання світових цін на нафту, що демотивує наших партнерів обмежувати російську нафту у її експорті, що буде дозволяти заробляти Росії гроші,

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

До слова, у травні цього року Росія отримала втричі менше грошей від експорту нафти, ніж в травні 2024 року. Це спричинило розмови в Москві про заморожування пенсійних виплат і навіть конфіскацію заощаджень громадян.