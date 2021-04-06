Украина инициирует экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. В нашей делегации сообщают о еще одном обострения на Донбассе.

В период с 30 марта по 6 апреля в результате обстрелов оккупантов погибло 3 защитников Украины и еще 4 – получили боевые ранения и травмы. Также в следствии вражеских атак пострадал мирный житель Красногоровки.

Читайте также Подрывает ситуацию, – в НАТО предостерегли Москву от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе

Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ТОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров,

– отметили в украинской делегации.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук уже обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу провести встречу ТКГ для обсуждения вопросов по восстановлению режима тишины.

Со своей стороны спикер ТКГ Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке отметил, что Кремль не решается на формальный выход из режима прекращения огня.

Благодаря стойкости, мужеству и профессионализму Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также активной поддержке Запада страна-агрессор не переходит к открытым боевым действиям,

– добавил он.

Ситуация на Донбассе: что известно



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала