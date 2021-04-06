Еще одно обострение в Донбассе: Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ
Украина инициирует экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. В нашей делегации сообщают о еще одном обострения на Донбассе.
Источник:телеграмм украинской делегации в ТКГ
В период с 30 марта по 6 апреля в результате обстрелов оккупантов погибло 3 защитников Украины и еще 4 – получили боевые ранения и травмы. Также в следствии вражеских атак пострадал мирный житель Красногоровки.
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Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ТОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров,
– отметили в украинской делегации.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук уже обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу провести встречу ТКГ для обсуждения вопросов по восстановлению режима тишины.
Со своей стороны спикер ТКГ Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке отметил, что Кремль не решается на формальный выход из режима прекращения огня.
Благодаря стойкости, мужеству и профессионализму Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также активной поддержке Запада страна-агрессор не переходит к открытым боевым действиям,
– добавил он.
Ситуация на Донбассе: что известно
- На днях Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- В США заверили, что не оставят Украину в случае эскалации.
- За прошедшие сутки, 5 апреля, в результате обстрелов российских оккупационных войск в Донбассе погибли 2 украинских защитников.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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