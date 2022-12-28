Обострение между Косово и Сербией продолжается: в Митровице появились новые баррикады

Ситуация в Косово остается напряженной. В Митровице сербы построили новые баррикады на улицах.

Новые обострения повлекло за собой решение Приштины провести досрочные выборы в северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением. Поэтому впервые появились баррикады прямо в городе.

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Что происходит в Митровице

Город Митровица населяют как албанцы, так и сербы. последние решили установить баррикады из нагруженных грузовиков, появившихся ночью. С начала обострений это первые баррикады в городе, ведь обычно они появлялись только на дорогах, ведущих к косовско-сербской границе.

Стоит отметить, что Косово попросило миротворческие силы НАТО KFOR убрать изгороди, намекая на то, что косовские силы сами могут пойти на такой шаг.

Косово отсрочило выборы

Между Косово и Сербией уже вспыхивало обострение из-за решения Приштины о переходе на собственные документы и номерные знаки. После серии беспорядков просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах Косово, после чего туда вошли силы полиции частично признанного государства. В регионах решили провести досрочные выборы в декабре этого года.

После давления со стороны США и ЕС и новых обострений с сербами Косово согласилось отсрочить выборы весной 2023 года. Однако сербов это решение не устраивает, и они продолжают протесты.

В то же время силы безопасности Косово и армия Сербии приведены в состояние боевой готовности.