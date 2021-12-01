Согласно данным Киевского международного института социологии, не смогли ответить на этот вопрос 9% респондентов. Исследование проводили в течение 26 – 29 ноября.

Заметьте Пересмотр дислокации американских военных предполагает усиление сдерживания России, – Пентагон

Россия продолжает наращивать войска

Тем временем в Пентагоне сообщили, что продолжают фиксировать передвижение российских войск вблизи украинской границы. Это вызывает у Штатов существенное беспокойство.

Количество военных страны-агрессора тоже увеличилось. В то же время точные данные в Минобороны США пока не раскрывают.

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби подчеркнул: Россия сосредотачивает вблизи границы подразделения различных родов войск.

Данные украинской разведки также свидетельствуют, что Россия перебросила на Донбасс диверсионные и саперные подразделения.

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен подчеркнула, что в случае полномасштабного нападения на Украину Россия понесет огромные потери. Страна-агрессор хочет, чтобы украинцы тратили время и нервы на мысли о ней.

Заметьте! Участие в опросе приняли 1 203 респондента в возрасте 18+, которые проживают во всех регионах Украины (кроме Крыма). Погрешность не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%. Метод опроса – телефонное интервью.