Відповідно до даних Київського міжнародного інституту соціології, не змогли відповісти на це запитання 9% респондентів. Дослідження проводили упродовж 26 – 29 листопада.

Зауважте Перегляд дислокації американських військових передбачає посилення стримування Росії, – Пентагон

Росія продовжує нарощувати війська

Тим часом у Пентагоні повідомили, що продовжують фіксувати пересування російських військ поблизу українського кордону. Це викликає у Штатів суттєве занепокоєння.

Кількість військових країни-агресорки також збільшилася. Водночас точні дані у Міноборони США наразі не розкривають.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі наголосив: Росія зосереджує поблизу кордону підрозділи різних родів військ.

Дані української розвідки також свідчать, що Росія перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен наголосила, що у випадку повномасштабного нападу на Україну Росія зазнає величезних втрат. Країна-агресорка хоче, щоб українці витрачали час та нерви на думки про неї.

Зауважте! Участь в опитуванні взяли 1203 респонденти віком 18+, які мешкають у всіх регіонах України (крім Криму). Похибка не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%. Метод опитування – телефонне інтерв'ю.