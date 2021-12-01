Відповідно до даних Київського міжнародного інституту соціології, не змогли відповісти на це запитання 9% респондентів. Дослідження проводили упродовж 26 – 29 листопада.
Зауважте Перегляд дислокації американських військових передбачає посилення стримування Росії, – Пентагон
Росія продовжує нарощувати війська
- Тим часом у Пентагоні повідомили, що продовжують фіксувати пересування російських військ поблизу українського кордону. Це викликає у Штатів суттєве занепокоєння.
- Кількість військових країни-агресорки також збільшилася. Водночас точні дані у Міноборони США наразі не розкривають.
- Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі наголосив: Росія зосереджує поблизу кордону підрозділи різних родів військ.
- Дані української розвідки також свідчать, що Росія перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи.
- Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен наголосила, що у випадку повномасштабного нападу на Україну Росія зазнає величезних втрат. Країна-агресорка хоче, щоб українці витрачали час та нерви на думки про неї.