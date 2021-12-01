Відповідно до даних Київського міжнародного інституту соціології, не змогли відповісти на це запитання 9% респондентів. Дослідження проводили упродовж 26 – 29 листопада.

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