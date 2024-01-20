Вопрос о поведении с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки рассмотрел юрист Андрей Приходько.

Смотрите также Рекрутинговая мобилизация: инструкция по названию через Lobby X

Поведение с представителями ТЦК

Андрей Приходько в ток-шоу "еВыход" отметил, что провокационное обращение с представителями военкоматов – это административное правонарушение. Правовед рассказал, что за такое правонарушение может задержать полиция.

При этом юрист подчеркнул, что задержание должны производить именно правоохранители, а не работники ТЦК и СП, поскольку они не имеют на это права.

Сотрудники ТЦК и СП имеют право привлечь работников правоохранительных органов для такого задержания.

Чем чревата неявка по повестке в ТЦК: что известно