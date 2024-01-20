Вопрос о поведении с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки рассмотрел юрист Андрей Приходько.
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Поведение с представителями ТЦК
Андрей Приходько в ток-шоу "еВыход" отметил, что провокационное обращение с представителями военкоматов – это административное правонарушение. Правовед рассказал, что за такое правонарушение может задержать полиция.
При этом юрист подчеркнул, что задержание должны производить именно правоохранители, а не работники ТЦК и СП, поскольку они не имеют на это права.
Сотрудники ТЦК и СП имеют право привлечь работников правоохранительных органов для такого задержания.
Чем чревата неявка по повестке в ТЦК: что известно
- Мужчины, не явившиеся в ТЦК и СП после вручения повестки, могут получить наказание. Оно зависит от вида повестки, которую ему вручили.
- Если вручили повестку для уточнения военно-учетных данных, а человек не явился в военкомат, то ему грозит административная ответственность – штраф. Юрист Андрей Приходько отметил, что "30 необлагаемых налогом минимумов за первый раз, когда вы не появились. Если не появились второй раз – двойной штраф. Это в случае, если вы получили повестку для уточнения военно-учетных данных".
- Однако следует отметить, что явка в ТЦК может быть и разной, как и повестки. Штраф человек получит в случае, если не пришел обновить военно-учетные данные, в противном случае – лицу будет угрожать уголовная ответственность.
- По словам юриста, если человек уже прошел ВЛК, его сочли пригодным для несения службы и выдали повестку для несения военной службы, а он не появляется – тогда грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.