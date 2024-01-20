Питання про поведінку з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглянув юрист Андрій Приходько.

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Поведінка з представниками ТЦК

Андрій Приходько у ток-шоу "Є Вихід" зазначив, що провокативне поводження з представниками військкоматів – це адміністративне правопорушення. Правознавець розповів, що за таке правопорушення може затримати поліція.

При цьому юрист наголосив, що затримання мають здійснювати саме правоохоронці, а не працівники ТЦК та СП, оскільки вони не мають на це права.

Працівники ТЦК та СП мають право залучити працівників правоохоронних органів для такого затримання.

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