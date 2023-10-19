В эфире 24 Канала политтехнолог Юрий Подорожный отметил, что речь Байдена не указывает на рискованность нашей поддержки.
Важно Твердая позиция США и неприятный колокольчик из Германии: что будет с помощью для Украины
Он напомнил, что в следующем году в США будут проходить президентские выборы. Именно поэтому Байден должен мобилизовать электорат, поддерживающий действия США по поддержке демократии в мире, а также по поддержке Украины и Израиля. В этом же пакете упоминается Тайвань, который также важен для американского избирателя.
При этом Юрий Подорожный добавил, что не только политтехнологическая причина этого обращения. Сейчас у Белого Дома нет возможности работать с конгрессом, потому что там есть спикериада. Демократы наблюдают за тем, как республиканцы не могут избрать спикера. Это тоже несет такие "положительные баллы в корзину" демократов на следующих выборах.
Очень удачный политический шаг Байдена с этой речью. Это привлечет внимание общества. Это привлечет внимание политикума. Мы же понимаем, что президент США не ежедневно, не ежемесячно и даже не каждый год выходит с такими обращениями, что будет указывать на значимость и вопиющую эти проблемы,
– подчеркнул политтехнолог.
Уже есть слухи, что Байден во время речи будет объявлять конкретные суммы-пакеты и объединять их в одной речи. Это указывает на то, что Украина не выпадает из повестки дня Белого дома. Хотя об этом в своих снах мечтает Путин, чтобы все забыли об Украине и переключились на Израиль. А это лишь означает, что "маленькой сапой" Россия заберет себе Украину, торгуясь с другими странами по Ближнему Востоку и по Израилю.
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"Именно поэтому это обращение важно, для нас положительно. На самом деле самая большая помощь будет оказываться нам", – добавил Юрий Подорожный.
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- Пресссекретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер 18 октября рассказала, что Байден должен обратиться к нации по поводу последних событий на мировой арене. В частности, это касается как украино-российской войны, так и противостояния ХАМАС и Израиля.
- Палата представителей США уже второй раз голосовала за избрание спикера. Однако и в этот раз оно оказалось провальным. Республиканцы никак не могут достичь единодушного консенсуса по отношению к кандидату.