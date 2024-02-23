Боец иностранного легиона гневается на то, что из-за колебаний политиков, тысячи гражданских страдают от геноцида. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х, сообщает 24 Канал.

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Что сказал британский медик

Военный медик подчеркивает свое чувство стыда за то, что ему приходится представлять Западный мир, где политики ежедневно колеблются и не могут принять решение о предоставлении помощи Украине.

Как вы смеете ежедневно так себя вести? Представьте себе, что это ваши дети были на месте украинцев, представьте себя хотя бы раз на их месте,

– обратился он к западным политикам.

Это видео уже набрало в Х более 500 тысяч просмотров только на основном аккаунте его распространения.

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