Боєць іноземного легіону гнівається на те, що через вагання політиків, тисячі цивільних потерпають від геноциду. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Х, повідомляє 24 Канал.
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Що сказав британський медик
Військовий медик підкреслює своє відчуття сорому за те, що йому доводиться представляти Західний світ, де політики щоденно вагаються і не можуть прийняти рішення щодо надання допомоги Україні.
Як ви смієте щоденно так поводитись? Уявіть собі, що це ваші діти були на місці українців, уявіть себе хоч би раз на їхньому місці,
– звернувся він до західних політиків.
Це відео вже набрало в Х понад 500 тисяч переглядів лише на основному акаунті його поширення.
Військова допомога Україна: останні новини
- Бундестаг 22 лютого прийняв рішення підтримати надання Україні систем дальньої дії для проведення "точкових ударів глибоко в тилу Росії". Тепер канцлер Німеччини повинен ухвалити остаточне рішення щодо цього питання.
- Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 23 лютого у Львові підписали безпекову угоду. Згідно з угодою з безпеки, у 2024 році військова підтримка від Данії буде складати щонайменше 1,8 мільярда євро.
- Також відомо, що Президент Франції Еммануель Макрон запланував зустріч з європейськими лідерами у Парижі 26 лютого, під час якої будуть обговорені конкретні заходи та спільні ініціативи з метою надання підтримки Україні.