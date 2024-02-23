Боєць іноземного легіону гнівається на те, що через вагання політиків, тисячі цивільних потерпають від геноциду. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Х, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав британський медик

Військовий медик підкреслює своє відчуття сорому за те, що йому доводиться представляти Західний світ, де політики щоденно вагаються і не можуть прийняти рішення щодо надання допомоги Україні.

Як ви смієте щоденно так поводитись? Уявіть собі, що це ваші діти були на місці українців, уявіть себе хоч би раз на їхньому місці,

– звернувся він до західних політиків.

Це відео вже набрало в Х понад 500 тисяч переглядів лише на основному акаунті його поширення.

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