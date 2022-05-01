"Обращение к Путину и теракты": Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники

В непризнанном Приднестровье напечатали газету, датированную 2 мая, в которой сообщают о терактах с большим количеством жертв. Обвинить в этом хотят Украину.

Обращение к Путину

В разведке отметили, что основным материалом газеты является "Официальное обращение жителей "ПМР" к Путину". В нем они просят "привлечь вооруженные силы "ПМР" к действиям армии России".

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Мобилизационные пункты для этого откроют на территории России, там будут набирать добровольцев в армию Приднестровья. Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории "ПМР".



Экземпляр "экстренной газеты", которую планируют издать в Приднестровье / Фото из соцсетей

Теракты в Приднестровье

В газете также опубликовали несколько пропагандистских материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газету напечатали еще до майских праздников, можно сделать вывод, что российские власти планируют совершить ряд терактов, чтобы запугать местное население и настроить против Украины.

Статьи в газете содержат кучу штаммов, которые употребляет русская пропаганда.

Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом,

– пишут в статье.

Мобилизация

Также газета призывает иностранцев вступать в армию "ПМР".

"Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в "ЛНР", "ДНР", Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты", – говорится в статье.

В разведке сделали вывод, что такими действиями руководство России может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части Молдовы.

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