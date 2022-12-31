У вас осталось около недели, – министр обороны Резников обратился к жителям России

Алексей Резников выпустил предновогоднее обращение к военнообязанным жителям России. Он сказал то, что не скажет им в новогоднем обращении диктатор Путин.

Министр обороны Украины 30 декабря обратился к военнообязанным гражданам России. Он сказал, что им осталась примерно еще одна неделя относительного "выбора". Об этом пишет 24 канал.

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Скоро Россия и Белоруссия закроют границы для мужчин

В начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.

В канун Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации,

– сказал Резников.

Границы также будут закрыты и в Беларуси. Министр обороны Украины понимает, что большинство россиян не поверят ему на слово. Однако он напомнил, что российские власти и прокремлевские пропагандисты уже неоднократно врали своим гражданам.

Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно – в городах, потому что в глубинке и так забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтобы вы задали себе один вопрос. И честно ответили на него. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы,

– спросил министр обороны Украины.

Алексей Резников напомнил, что 10 месяцев назад Кремль рассказывал, что есть определенные цели и все идет по плану, тем временем флагман "Москва" уничтожен, потери России в войне с Украиной составили более 100 тысяч военных, на аэродромах России происходят взрывы. Еще летом власти России говорили, что мобилизации не будет, а уже осенью ее провели. Тем временем до сих пор из российских тюрем массово отправляют десятки тысяч зэков в ЧВК.

Министр добавил, что может еще долго перечислять то, в чем российские власти врали своим гражданам. Однако следует признать, что из-за действий Кремля страна провалила свой авторитет в мире, а людей с российским паспортом теперь презирают не только в Европе, но и на Кавказе и Центральной Азии.

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Затея с войной против Украины обернулась для России катастрофой. Кремль это понимает, но не может признать этого перед своими гражданами. Иначе за все придется отвечать. Пока российские власти делают все для того, чтобы защитить только себя. Поэтому сейчас главная задача Кремля – затянуть войну. И верхушке безразлично, сколько людей придется отправить на бойню. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем дольше власти России будут избегать ответственности.

Единственная причина, ради которой вас отправят на войну, – чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками. Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно для того, чтобы эти люди не отвечали. Тысячи россиян, мобилизованных осенью, погибли. Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей Кремль в этой войне уже не имеет,

– сказал Резников.

Он подчеркнул, что все граждане России заплатят за развязанную войну и будут вынуждены компенсировать нанесенный Украине ущерб в течение нескольких поколений. Это неизбежно случится. Но есть большая разница – те, кто не участвовал в военных преступлениях, потеряют часть средств и комфорта. Под суд пойдут только военные преступники. Это то, о чем не говорит Кремль в своих обращениях.

Если война затянется, у вас вырастут шансы погибнуть. Потому что за новой волной последует следующая, потом еще следующая. И сидящему в бункере все равно, сколько россиян погибнет. Главное, чтобы не добрались до них. Но чем дольше продолжается эта война, тем тяжелее будут последствия для простых людей, для простых россиян.

– объяснил министр.

Украинцы не отступят, мы ведь защищаем свои земли, родных и свои дома. Вооруженные Силы Украины будут защищаться столько, сколько продлится эта война и на поле боя покажут, какую ошибку совершили те, кто захотел воевать против нашей страны.

Россиянам, которые сядут за новогодний стол 31 декабря, нужно подумать о том, что в следующем году кого-то из их друзей уже может не быть, или даже их самих. Из-за войны, которую развязала их власть. И чтобы не потерять здоровье и жизнь, нужно любыми методами избегать мобилизации.

Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую мобилизованную партию, они будут вынуждены признать свое поражение. И война окончится. Это все равно произойдет. Вопрос только в цене. И будет ли эта цена оплачена вашей кровью. Празднование нового года с близкими – это хорошее время осмыслить все это. Если за год вы хотите сидеть за столом с родными и друзьями – подумайте и примите правильное решение,

– добавил он.

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