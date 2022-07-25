Лучше покинуть дом, чем ждать, что в него прилетит, – Дарья обратилась к людям в оккупации

Многие украинцы сейчас находятся на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Порой решение о выезде дается очень сложно.

Полномасштабная война, начатая россией, заставила покинуть родной дом 19-летнюю Дарью из Харькова. В эксклюзивном интервью в рамках проекта "СВОИ" девушка рассказала, что сама долго колебалась и до последнего не хотела уезжать, однако теперь убеждена, что бояться нет причин.

Все время были обстрелы, самолеты постоянно летали, – переселенка о первых днях войны в Харькове

Лучше ждать новый дом, чем ждать удара

Дарья подчеркнула, что полностью понимает тех, кто сейчас находится в оккупации или в зоне активных боевых действий. Однако девушка уверена – нет причин бояться переехать и попросить о помощи у волонтеров.

Я могу понять их. Я тоже до последнего сидела в Харькове. Но думаю, что все-таки не стоит бояться. Не стоит бояться просить помощи, обращаться к волонтерам. И не стоит бояться покинуть свой дом, потому что лучше искать его где-нибудь, чем ждать, когда прилетит в твой дом,

– подчеркнула Дарья.

Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область

Харьковская область, как и ряд других регионов Украины, ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Ночью 25 июля россияне атаковали область с помощью зенитно-ракетных комплексов С-300. Через 15 минут воздушной тревоги местные жители услышали по меньшей мере 20 взрывов.

Во время атаки 10 ракет прилетели в Чугуев и разрушили дом культуры, в подвале которого многие местные жители скрывались во время воздушной тревоги. Сейчас они находятся под завалами. На месте работают спасатели.

Также оккупанты повредили многие другие гражданские объекты, в том числе школу и теплосеть.

Последствия очередного обстрела Чугуева: смотрите видео