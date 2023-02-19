Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его мнению, в конечном счете тактика главы Кремля приведет к фиаско, ведь внутри круга, имеющего определенное влияние на принятие решений в России, уже все понимают.

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Путин будет как-то повышать ставки

Бочкала считает, что нарративы Путина во время выступления к годовщине полномасштабного вторжения будут несколько иными, чем год назад. Их уже можно было услышать из уст главы Кремля в других его разговорах.

Я думаю, что он будет уже делать акцент на том, что это уже "священная война", и это уже война с Западом, а Украина – только арена выяснения этих отношений,

– заявил военный обозреватель.

То есть, пояснил он, Путин будет акцентировать внимание на том, что Россия противостоит и американцам, и всему блоку НАТО, и всему западному миру. Потому что ему уже неудобно допускать публичное мнение о том, что "вторая армия мира" не может победить Украину.

Поэтому, по мнению Бочкалы, единственное, что будет оставаться у Путина – провозгласить, что это уже война всему Западу и защита ценностей России. Он будет как-то повышать ставки и обобщать контекст, что это уже война не с Украиной.

Бочкала предположил, какие тезисы будет продвигать Путин в своем новом обращении: смотрите видео

Сколько может продержаться Путин

Он отметил, что Путин всегда пытается действовать "чужими руками" и не берет на себя ответственность, а ищет, на кого можно ее возложить. На протяжении полномасштабной войны у российского диктатора были то генералы плохие, то кадыровцы, то Пригожин.

Но это все временное. На самом деле его "столбы колоса" подгрызены очень хорошо и рано или поздно они упадут,

– сказал Бочкала.

Ведь, по его словам, внутри круга, который оказывает определенное влияние на принятие решений в России, уже видят – что на самом деле "их король пусть еще не полностью голый", но уже "стоит в одних трусах". Поэтому Путин, как и любой агрессор, пытается поступать так, чтобы население не чувствовало войну. Но это невозможно. Просто мы сейчас находимся в начале процесса, когда это уже становится очевидным, так как чем больше идет война – тем меньше денег у людей.

Поэтому, по мнению военного обозревателя, Путин может продержаться еще максимум 1 год, поскольку у него достаточно живой силы и железа, которое утилизируют ВСУ. Но дальше это уже маловероятно, в конце концов, его тактика приведет к фиаско.

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