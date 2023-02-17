Так в комментарии 24 Каналу заявил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он уверен, что Россия ищет новые методы расширения эскалации до 24 февраля, но говорится не о ситуации на фронте или масштабном применении российской армии.

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"Политические победы" России

Он считает, что прием лидеров таких псевдообразований в Кремле – довольно редкая история. Поэтому, возможно, Путин будет пытаться выжимать "политические победы", ведь это "не стоит так дорого".

"Взять какой-нибудь Бахмут или тем более Константиновку до 24 числа – что-то я не верю, что они смогут и даже ставят такую цель очень быстро", – сказал Божко.

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Глава центра политических студий "Доктрина" отметил, что даже главарь вагнеровцев Евгений Пригожин начинает говорить о том, что Бахмут "скоро взять не удастся". Поэтому, "выжатая политическая победа" может быть потому, что Россия заставила "марионеток" к более глубокой интеграции.

"Пусть не слияние в одно государство, но возможно какой-то новый евразийский союз или какое-то новое ОДКБ, потому что на самом деле старая модель ОДКБ трещит по швам", – рассказал он.

Все потому, что Казахстан не хочет участвовать в военных действиях против Украины, а Армения активно критикует Организацию договора о коллективной безопасности как институцию. А вот чтобы влиять на Беларусь – ОДКБ не надо.

"Россия будет пытаться, возможно, собрать какую-нибудь новую политическую конструкцию, переподписать определенный договор с Лукашенко, который еще более агрессивно интегрирует Беларусь", – отметил Ярослав Божко.

Он уверен, что России, очевидно, нужно продемонстрировать "какие-то большие глобальные перемены" перед годовщиной полномасштабного вторжения, но на фронте ситуация для россиян – патовая.

Какая может быть политическая конструкция

В новой политической конструкции России могут быть так называемые "Абхазия" и "Южная Осетия". Могут присоединиться Беларусь и непризнанное Приднестровье.

"Мы сейчас видим параллельно историю, как Россия раскручивает маховик гибридной войны в Молдове. Мы видим, что власти Молдовы действительно боятся дестабилизации", – сказал Глава центра политических студий.

Ярослав Божко убежден, что в новую политическую конструкцию Россия может привлечь не всех, кто против Запада, а тех, до кого она "дотянулась". Впрочем, считает, что Иран и Китай в этом не будут участвовать.

Это чисто российская история и она не очень масштабна. Она имиджевая. Она в какой-то степени подобна этим очередным быстротечным союзам, которые существуют только на одном документе. А потом не завершаются ничем,

– считает он.

По мнению Божко, руководство страны-агрессора хочет продемонстрировать "политическую волю по поводу постоянного расширения России".

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