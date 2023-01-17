Или какой-то якобы тактической победе россиян в войне против Украины. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валерий Дымов.

Достойно внимания Путин должен отчитаться, – политтехнолог рассказал, зачем России Соледар

Путину нужно заявить хотя бы о каких-то победах

Россияне не имеют каких-либо значительных побед на фронте. Впрочем, учитывая российские паблики, граждане страны-агрессорки считают "победой" циничное убийство украинцев в Днепре и радуются теракту.

По мнению политолога, Путин будет говорить привычные для себя вещи. Мол, "сделка идет по плану", а Россия вообще якобы "воюет против всего НАТО". Так кремлевский диктатор может заявить о наличии "побед", в которые россияне безусловно поверят, ведь они абсолютно убеждены, что никогда не проигрывали.

Путину нужно заявить о каких-то победах и, возможно, Соледар станет такого рода поводом, но, конечно, не причиной, чтобы он что-то такое заявил. Они хотели бы Бахмут, но у них не получится,

– сказал политолог.

Дымов предположил, что будет говорить Путин во время обращения: смотрите видео

Вновь будет пугать Запад

Кроме того, российский диктатор может говорить и о предстоящих "победах" оккупантов. Например, в который раз вспомнит ядерное оружие "Посейдон".

Он может снова "пугать" Запад и обещать россиянам, что они точно победят Запад, потому что имеют такое оружие,

– предположил Дымов.

Он отметил, что Путину могут что-то "набрасывать" о якобы "победах" как сейчас, так и вроде бы в будущем. Однако все зависит от боев, которые сейчас продолжаются. Так что российский диктатор может и не обращаться к гражданам страны-агрессорки.

По мнению политолога, глава Кремля очень не хотел бы повторять "присоединение" Херсонской области. То есть выйти с речью о так называемых "победах", а затем получить контрнаступление ВСУ в Соледаре или же поражение под Кременной. Впрочем, он будет неизбежно получать такие вещи.

Путин в отчаянии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Владимир Путин ошибся в прогнозах по войне в Украине. Российский диктатор в отчаянии и способен аккумулировать силы для войны, игнорируя потребности населения России.

Науседа подчеркнул, что это специфическая черта тоталитарных режимов, которые несут все на алтарь войны.

"Путин отдает себе отчет, что он ошибся в своих прогнозах. Он в отчаянии. Это значит, что он способен сконцентрировать все усилия и ресурсы своей огромной страны, игнорируя экономические проблемы общества. Это специфическая черта тоталитарных режимов: они могут игнорировать потребности людей и несут все на них "алтарь войны", – сказал лидер Литвы.