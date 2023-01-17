Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Сейчас россиянам не удалось установить полный контроль над городом.

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Как отметил Шейтельман, начиная с лета 2022 года, российская армия не одержала никаких побед на поле боя в Украине.

Зачем Путину Соледар

Политтехнолог считает, что россияне упорно штурмуют Соледар, потому что российскому диктатору Владимиру Путину сейчас очень нужны хоть какие-то достижения на фронте.

Главная проблема состоит в том, что Путин забрал у жен и матерей 300 тысяч россиян. А еще и у работодателей, что, возможно, даже важнее, чем жены и матери. Теперь он должен как-то отчитаться за эти 300 тысяч, из которых примерно 50 тысяч уже погибли,

– отметил Шейтельман.

Он напомнил, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена так называемая "частичная" мобилизация. В рамках этого призыва российская армия пополнилась как минимум на 300 тысяч человек.

"Путин их забрал – и что? С их помощью отдал Херсон?" – отметил Шейтельман.

Обратите внимание! 11 ноября 2022 года Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Это был единственный областной центр, который оккупанты контролировали с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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"Для россиян раскрутили Соледар"

Шейтельман объяснил, что теперь российскому диктатору нужно продемонстрировать населению России, что мобилизацию проводили не зря.

"Мол, вот захватили Соледар. Это украинцы знают, что это небольшой город, в котором до войны жило чуть более 10 тысяч человек. А для россиян Соледар так раскрутили, что, вероятно, они уверены, что он выглядит как некий Дубай", – сказал политтехнолог.

Он добавил, что российская пропаганда долго и успешно "продает" населению любую тему, часто искажая роль тех или иных вещей.

Ситуация в Соледаре: коротко