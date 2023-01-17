Або ж якоїсь нібито тактичної перемоги росіян у війні проти України. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов.

Варте уваги Путін має відзвітувати, – політтехнолог розповів, навіщо Росії Соледар

Путіну треба заявити бодай про якісь перемоги

Так, росіяни не мають якихось значних перемог на фронті. Утім, з огляду на російські пабліки, громадяни країни-агресорки вважають за "перемогу" цинічне вбивство українців у Дніпрі та радіють теракту.

На думку політолога, Путін говоритиме звичні для себе речі. Мовляв, "операція йде за планом", а Росія взагалі нібито "воює проти усього НАТО". Так, кремлівський диктатор може заявити про наявність "перемог", у які росіяни безумовно повірять, адже вони абсолютно переконані, що ніколи не програвали.

Путіну треба заявити про якісь перемоги й, можливо, Соледар стане такого роду приводом, але звичайно не причиною, щоб він щось таке заявив. Вони хотіли б Бахмут, але у них не вийде,

– сказав політолог.

Димов припустив, що говоритиме Путін під час звернення: дивіться відео

Знову лякатиме Захід

Крім того, російський диктатор може говорити й про майбутні "перемоги" окупантів. Наприклад, вкотре згадає ядерну зброю "Посейдон".

Він може знову "лякати" Захід й обіцяти росіянам, що вони точно переможуть Захід, бо мають таку зброю,

– припустив Димов.

Він зазначив, що Путіну можуть щось "накидати" про нібито "перемоги" як зараз, так і начебто у майбутньому. Однак все залежить від боїв, які зараз тривають. Тож російський диктатор може і не звертатися до громадян країни-агресорки.

На думку політолога, очільник Кремля дуже б не хотів повторювати "приєднання" Херсонщини. Тобто вийти з промовою про так звані "перемоги", а потім отримати контрнаступ ЗСУ в Соледарі або ж поразку під Кремінною. Утім, він неминуче отримуватиме такі речі.

Путін у відчаї

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Владімір Путін помилився у прогнозах щодо війни в Україні. Російський диктатор у відчаї та здатен акумулювати сили для війни, ігноруючи потреби населення Росії.

"Путін усвідомлює, що він помилився у своїх прогнозах. Він у відчаї. Це означає, що він здатен сконцентрувати усі зусилля та ресурси своєї величезної країни, ігноруючи економічні проблеми суспільства. Це специфічна риса тоталітарних режимів: вони можуть ігнорувати потреби людей і несуть все на вівтар війни", – сказав лідер Литви.