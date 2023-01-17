Відповідну думку висловив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Путін у відчаї та здатен акумулювати сили для війни, ігноруючи потреби населення Росії.
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Лідер Литви заявив про нові загрози з боку Путіна
Гітанас Науседа наголосив, що це специфічна риса тоталітарних режимів, які несуть все на вівтар війни.
Путін усвідомлює, що він помилився у своїх прогнозах. Він у відчаї. Це означає, що він здатен сконцентрувати усі зусилля та ресурси своєї величезної країни, ігноруючи економічні проблеми суспільства. Це специфічна риса тоталітарних режимів: вони можуть ігнорувати потреби людей і несуть все на вівтар війни,
– сказав лідер Литви.
При цьому він підкреслив, що має віру в перемогу України. "Це буде перемога не лише для України, але і для усіх нас", – додав Науседа.
Науседа висловився про перспективи членства України в НАТО
Литовський президент відповів на питання, коли Україна вступить до НАТО. Він зауважив, що назвати конкретну дату важко. На його думку, на це може піти кілька років.
"Українці кажуть мені: будь ласка, не кажіть нам постійно про те, що двері до НАТО відкриті. Ми не можемо їх знайти", – заявив Науседа.
Путін вирішив вести війну на виснаження
- Представник ГУР Андрій Юсов нещодавно заявив, що Путін планував швидку війну, однак Росії не вдалося захопити Україну. Через це кремлівський диктатор вирішив перейти до війни на виснаження.
- За словами Юсова, ситуація змінилася на тлі подій на фронті, внаслідок чого Росії потрібно ставати на "військові рейки". Натомість в Україні, як наголосив представник розвідки, протилежне завдання – закінчити війну якнайшвидше.
- Аналітики ISW 15 січня теж зазначили, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі захоплення України і, мабуть, розглядає кілька варіантів дій задля досягнення цих цілей.
- У 2023 році Росія готується до нового великого наступу, про який попереджав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Через це Захід почав готувати Україну до відбиття нових спроб Росії загарбати ще більше територій.